Процедуру проводят в семи столичных больницах.

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших. Об этом журналистам "ТАССа" рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Чиновница поделилась информацией о новом способе лечения коронавирусной инфекции в столице. По данным спикера, местные медики начали заниматься переливанием плазмы крови от доноров, которые уже вылечились от COVID-19. По словам Раковой, в Москве 11 человек выразили желание сдать кровь ради помощи пациентам. Переливание крови проводится на территории семи московских клиник.

Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах прокомментировала замглавы мэрии столицы

Анастасия Ракова рассказала, что аналогичные исследования показывают эффективные результаты в КНР, Германии и США. В России надеются, что новый метод борьбы с коронавирусом поможет врачам действеннее и быстрее лечить пациентов с COVID-19.

в Москве более 50% заболевших коронавирусом младше 45 лет.