В Москве более 50% заболевших коронавирусом младше 45 лет

Это дети (4%) и люди в возрастной группе от 18 до 45 лет (47,5%).

В Москве более 50% заболевших коронавирусом люди младше 45%.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщает, что среди новых заболевших в Москве (+697 человек за сутки) более половины люди активного возраста до 45 лет и дети. Заболевших детей 4% от всех вновь выявленных случаев. Люди возрастной группы от 18 до 45 лет 47,5%.

Люди возрастной группы от 46 до 65 лет составляют 33% от общего числа заболевших. 9,5% это пожилые люди от 66 до 80 лет. И 5% люди старше 80 лет.

Всего за весь период эпидемии в Москве зафиксировано 5181 заболевший. Выздоровело за весь период 22 человека (+16 за сутки).

За прошедшие сутки еще 16 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 222 Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Только 4% вернулись из-за границы, остальные заразились внутри страны.

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