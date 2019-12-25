Названы регионы России, где зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

Всего за сутки в России лабораторно подтвердили коронавирус COVID-19 у 1154 человек. Впервые коронавирус диагностирован в Карачево-Черкесии.

Названы регионы с новыми случаями коронавируса.

По состоянию на утро вторника 7 апреля в России 1154 лабораторно подтвержденных случая коронавируса в 43 регионах страны. Впервые коронавирус зафиксирован в Карачаево-Черкесии. За сутки из-за осложнений вызванных COVID-19 скончались 11 человек (всего за весь период эпидемии 58 человек). Выздоровели за сутки 88 человек (за весь период 494). На сегодняшний день нарастающим итогом в России 7497 подтвержденных коронавирусной инфекции.

По регионам новые случаи инфицирования распределились следующим образом:

Москва - 697

Санкт-Петербург - 69

Московская область - 67

Брянская область - 32

Калининградская область - 29

Ставропольский край - 19

Пензенская область - 19

Ханты-Мансийский АО - 19

Ямало-Ненецкий АО - 18

Ивановская область - 14

Республика Дагестан - 13

Республика Коми - 11

Краснодарский край - 11

Волгоградская область - 11

Пермский край - 11

Тульская область - 10

Ростовская область - 8

Владимирская область - 7

Свердловская область - 7

Тюменская область - 7

Республика Ингушетия - 6

Саратовская область - 6

Орловская область - 5

Ярославская область - 5

Кабардино-Балкарская Республика - 5

Хабаровский край - 5

Калужская область - 4

Псковская область - 4

Республика Калмыкия - 4

Удмуртская Республика - 4

Омская область - 4

Белгородская область - 3

Карачаево-Черкесская Республика - 3

Чувашская Республика - 3

Иркутская область - 3

Республика Башкортостан - 2

Кировская область - 2

Ульяновская область - 2

Республика Северная Осетия - 1

Чеченская Республика - 1

Челябинская область - 1

Приморский край - 1

Республика Крым - 1

Лидируют по количеству заболеваемости Москва и Московская область. За ними следут Санкт-Петербург и Республика Коми. На 5 месте Ленинградская область.

Фото: стопкоронавирус.рф