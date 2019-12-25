Названы регионы России, где зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

Названы регионы с новыми случаями коронавируса.
По состоянию на утро вторника 7 апреля в России 1154 лабораторно подтвержденных случая коронавируса в 43 регионах страны. Впервые коронавирус зафиксирован в Карачаево-Черкесии. За сутки из-за осложнений вызванных COVID-19 скончались 11 человек (всего за весь период эпидемии 58 человек). Выздоровели за сутки 88 человек (за весь период 494). На сегодняшний день нарастающим итогом в России 7497 подтвержденных коронавирусной инфекции.
По регионам новые случаи инфицирования распределились следующим образом:
Москва - 697
Санкт-Петербург - 69
Московская область - 67
Брянская область - 32
Калининградская область - 29
Ставропольский край - 19
Пензенская область - 19
Ханты-Мансийский АО - 19
Ямало-Ненецкий АО - 18
Ивановская область - 14
Республика Дагестан - 13
Республика Коми - 11
Краснодарский край - 11
Волгоградская область - 11
Пермский край - 11
Тульская область - 10
Ростовская область - 8
Владимирская область - 7
Свердловская область - 7
Тюменская область - 7
Республика Ингушетия - 6
Саратовская область - 6
Орловская область - 5
Ярославская область - 5
Кабардино-Балкарская Республика - 5
Хабаровский край - 5
Калужская область - 4
Псковская область - 4
Республика Калмыкия - 4
Удмуртская Республика - 4
Омская область - 4
Белгородская область - 3
Карачаево-Черкесская Республика - 3
Чувашская Республика - 3
Иркутская область - 3
Республика Башкортостан - 2
Кировская область - 2
Ульяновская область - 2
Республика Северная Осетия - 1
Чеченская Республика - 1
Челябинская область - 1
Приморский край - 1
Республика Крым - 1
Лидируют по количеству заболеваемости Москва и Московская область. За ними следут Санкт-Петербург и Республика Коми. На 5 месте Ленинградская область.
Фото: стопкоронавирус.рф
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