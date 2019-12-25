За сутки из Медцентра в Коммунарке выписали 41 пациента

Поступило за сутки 29 человек.

Из Медицинского центра в поселке Коммунарка за сутки выписали более 40 человек.

Денис Проценко каждое утро в своем Facebook публикует статистику по больнице в Коммунарке. По состоянию на утро 7 апреля в больнице проходят лечение 389 человек, из них 345 человек с пневмонией. У 226 человек лабораторно подтвержденная коронавирусная инфекция.

В реанимации 32 пациента, из них 14 человек на ИВЛ. За сутки поступило 29 новых пациентов, 41 человек выписано по выздоровлению.

Сегодня ранее: В Удмуртии зафиксировали 4 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Фото: Денис Проценко