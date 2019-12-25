В Удмуртии зафиксировали 4 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Среди заболевших 62-летний мужчина, который вернулся из Санкт-Петербурга.

По состоянию на утро 7 апреля в Удмуртии выявлено 4 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом нового типа.

На официальном сайте Правительства Удмуртии появились новые данные по обстановке с коронавирусом в регионе. На утро 7 апреля 4 новых случаев коронавируса, результаты лабораторно подтверждены. Один из заболевших 62-летний мужчина, который недавно вернулся из Санкт-Петербурга. Мужчина проходит лечение в инфекционной больнице, его 136 контактов проверены на коронавирусную инфекцию. Результаты отрицательные у всех.

Еще трое вновь заболевших семья с ребенком. Данная семья контактировала с родственницей, которая подхватила инфекцию в Великобритании. Муж, жена и ребенок – также проходят лечение в инфекционной больнице. Все возможные контакты – 150 человек – обследованы. Результаты тестов отрицательные.

Нарастающим итогом в Удмуртии 9 случаев COVID-19, трое из которых уже выписаны по выздоровлению.

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Фото: Piter.TV