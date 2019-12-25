В Костроме зафиксирован еще один случай коронавируса

Стало известно, кто 9ый человек в регионе подхватил COVID-19.

В Костроме лабораторно подтвердили еще один случай инфицирования коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба губернатора Костромской области сообщает, что по состоянию на утро 6 апреля в регионе лабораторно подтвержден еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Это женщина, которая в составе группы из 6 взрослых и 3 несовершеннолетних вернулась из Англии 21 марта.

Группа сразу после возвращения была на карантине. Подростки попали в больницу раньше и до сих пор находятся в больнице. Чувствуют себя они хорошо. Женщина попала в больницу позднее, первичный тест показал наличие коронавируса в организме. Для подтверждения диагноза биоматериал был направлен в Московскую лабораторию. Сегодня диагноз подтвердился. Пациентка получает необходимое лечение.

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