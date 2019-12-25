В Кузбассе выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Новокузнецке Кемеровской области.

На утро 6 апреля в Кузбассе подтвержден коронавирус у еще 2х человек.

Администрация Кузбасса опубликовала статистику по коронавирусу на утро 6 апреля. В регионе зафиксировано 2 новых случая инфицирования. Оба случая в Новокузнецке. Больные госпитализированы в местную больницу №29, где им проводится необходимое лечение.

Нарастающим итогом в Кемеровской области 5 случаев коронавируса. Двое из них уже выписаны по выздоровлению. Еще 1 пациент находится в Кемеровской больнице. Кроме того, под наблюдением медиков находится 11 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Они изолированы, проводятся диагностические мероприятия.

Сегодня ранее: Проценко опубликовал статистику по больнице в Коммунарке на утро 6 апреля.