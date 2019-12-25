За минувшие сутки от новой инфекции погибло 11 человек, излечилось 88.

В России за сутки зафиксировано 1154 случая заражения коронавирусом. Новых больных выявили в 43 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Теперь общее количество заразившихся в РФ составляет 7497 человек.

Больше всего новых заболевших в Москве — их 697. В Петербурге — 69, в Московской области — 67. Среди регионов лидируют Брянская область, где 32 новых инфицированных, и Калининградская с 29 новыми заражёнными.

За минувшие сутки от новой инфекции погибло 11 человек, излечилось 88. Всего за время эпидемии коронавируса в России умерло 54 человека.

Ранее федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало схему лечения тяжёлых коронавирусных пневмоний. Таких больных будут лечить с помощью препарата "Даларгин", его применяют при отеке легких.