В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

При применении "Даларгина" выброс провоспалительных цитокинов уменьшался в 3,9 раза.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало схему лечения тяжёлых коронавирусных пневмоний. Таких больных будут лечить с помощью препарата "Даларгин", его применяют при отеке легких.

Эксперимент показал, что через 72 часа 100% животных с моделью фатального острого респираторного дистресс-синдрома погибали. При применении "Даларгина" выброс провоспалительных цитокинов уменьшался в 3,9 раза. Это повышало выживаемость.

Выживали при разных схемах введения препарата от 70 до 100% животных, – уточнили в ФМБА

ФМБА уже начинает клинические исследования "Даларгина" при тяжёлых коронавирусных пневмониях.

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