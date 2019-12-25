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В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса
Сегодня, 19:30
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nastya960

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

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При применении "Даларгина" выброс провоспалительных цитокинов уменьшался в 3,9 раза.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало схему лечения тяжёлых коронавирусных пневмоний. Таких больных будут лечить с помощью препарата "Даларгин", его применяют при отеке легких.

Эксперимент показал, что через 72 часа 100% животных с моделью фатального острого респираторного дистресс-синдрома погибали. При применении "Даларгина" выброс провоспалительных цитокинов уменьшался в 3,9 раза. Это повышало выживаемость.

Выживали при разных схемах введения препарата от 70 до 100% животных,

– уточнили в ФМБА

ФМБА уже начинает клинические исследования "Даларгина" при тяжёлых коронавирусных пневмониях.

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Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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