В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что коронавирус перенёс начало туристического сезона в Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
По словам Беглова, для начала Северной столице необходимо победить инфекцию. Какие-либо меры касательно туристического сезона будут обсуждать после того, как количество заболевших пойдет на убыль.
Также градоначальник отметил, что пандемия нанесла "серьёзный удар по туристической отрасли Петербурга".
Ранее мы сообщали о том, что за прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировали 44 новых случая заражения коронавирусом.
Фото:pixabay
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