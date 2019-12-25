Градоначальник подчеркнул, что сначала необходимо победить инфекцию.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что коронавирус перенёс начало туристического сезона в Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

По словам Беглова, для начала Северной столице необходимо победить инфекцию. Какие-либо меры касательно туристического сезона будут обсуждать после того, как количество заболевших пойдет на убыль.

Также градоначальник отметил, что пандемия нанесла "серьёзный удар по туристической отрасли Петербурга".

Ранее мы сообщали о том, что за прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировали 44 новых случая заражения коронавирусом.

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