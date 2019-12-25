Врачи также назвали менее распространенные признаки заболевания.

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте профильного ведомства. В списке самых распространенных признаков заражения COVID-19 попала высокая температура тела, сухой кашель, с небольшим количеством мокроты, одышка, быстрая утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.

Медики рассказали, что температура организма повышается в более чем 90% случаев при инфицировании коронавирусом. Кашель встречается у 80% пациентов, одышка - в 55%, утомляемость - в 44%, заложенность в груди - более чем в 20%.

В Минздраве рассказали и о других симптомах, которые могут появиться у зараженных. В перечне - боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса. В 115 случаях для пациентов характерная боль в мышцах, спутанность сознания (9%), головная боль (8%), кровохаркание (5%), диарея (3%). Эти симптомы могут появиться и без повышения температуры тела.

Врачи напомнили, что инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 дней. В среднем инфекция проявляется на 5 или 7 день. Уже к 6-8 дню у пациента можно заметить серьезную одышку.

Минздрав расширил список лекарств для борьбы с коронавирусом.