В Петергофе перенесли открытие фонтанов

Весенний запуск фонтанов должны были провести 25 апреля.

Запуск фонтанов в Петергофе пришлось отложить из-за ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на гендира музея Елену Кальницкую.

Весенний запуск фонтанов должны были провести 25 апреля, но когда теперь пройдет открытие, неизвестно. Но как только Минкульт отменио решение о закрытии музеев, тогда будет определена дата запуска фонтанов.

Традиционный весенний праздник фонтанов в музее тоже придётся перенести.

Ранее в "Петергофе" начали тестировать фонтаны.

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