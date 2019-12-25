В "Петергофе" начали тестировать фонтаны

Технические запуски начались на две недели раньше из-за аномально теплой зимы.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что в "Петергофе" начали раньше времени тестировать фонтаны. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ.

Компания "Экострой" открыла часть шлюзов системы фонтанов ещё 23 марта. Отмечается, что в ГМЗ планировали, что накопительные бассейны возле Верхнего сада и Нижнего парка будут заполнены к 6 апреля. Именно этого числа и планировали пуски фонтанов.

В настоящее время, парк закрыт на просушку. Запуск фонтанов запланирован на 24 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что список выявленных памятников в Петербурге может пополниться новыми объектами.

Фото:pixabay