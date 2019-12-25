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В "Петергофе" начали тестировать фонтаны
Сегодня, 12:25
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IRINA_CHALKINA

В "Петергофе" начали тестировать фонтаны

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Технические запуски начались на две недели раньше из-за аномально теплой зимы.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что в "Петергофе" начали раньше времени тестировать фонтаны. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ.

Компания "Экострой" открыла часть шлюзов системы фонтанов ещё 23 марта. Отмечается, что в ГМЗ планировали, что накопительные бассейны возле Верхнего сада и Нижнего парка будут заполнены к 6 апреля. Именно этого числа и планировали пуски фонтанов. 

В настоящее время, парк закрыт на просушку. Запуск фонтанов запланирован на 24 апреля. 

Ранее мы сообщали о том, что список выявленных памятников в Петербурге может пополниться новыми объектами.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, петергов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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