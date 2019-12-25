Список выявленных памятников в Петербурге может пополниться новыми объектами

Почетный статус может коснуться двух исторических дорог и одного деревянного дома.

Перечень выявленных памятников в Петербурге вскоре может пополниться тремя новыми объектами, рассказали 26 марта в пресс-службе комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП). Почетный статус решено присвоить подъездной аллее Свято-Троицкого кладбища в Петергофе, деревянному жилому дому в Лисьем Носу и участку Шлиссельбургского тракта с лицевой фоновой застройкой в Усть-Ижоре. Решение об их включении в почетный перечень на данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Участок Шлиссельбургского тракта в Усть-Ижоре решили сделать памятником, поскольку на нем сохранилась историческая застройка и мощенная булыжником дорога. Также вдоль дороги остались исторические сооружения вроде обелиска и церкви, а также 12 ранее выявленных объектов культурного наследия. Вместе это представляет ценность как историческая среда. Тракт проложили в начале XVIII века как часть почтовой дороги из Петербурга в Архангельск.

Деревянный двухэтажный дом с мезонином, верандой и пристройкой на Приморском шоссе в Лисьем Носу отнесли к даче, построенную во владениях семейства Стенбок-Ферморов. Поселок Владимировка, который был создан вместе с Ольгино и Александровской, был популярным местом летнего отдыха. В доме остались целы оконные и дверный заполнения, деревянный навес и резной карниз. Здание расселено и ранее выставлялось на торги.

Подъездную аллею Свято-Троицкого кладбища в Петергофе также решили сделать памятником, поскольку большая часть кладбища ранее стала объектом культурного наследия "Парк Свято-Троицкого кладбища". Аллея, проходящая от Нижней дороги и пересекающая Троицкий ручей по мостику, была вымощена камнем и обсажена дубами. Дорога хорошо сохранилась с конца XVIII и является элементом исторической планировочной структуры Петергофа

Вместе с этим комиссия КГИОП не стала включать в список выявленных объектов-памятником вестибюль и подземный зал станции метро "Площадь Ленина" и бывшее здание манежа лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии Васильевского острова. Станция, как было установлено, не обладает архитектурно-художественной ценностью, поскольку была оформлена по аналогии с несколькими станциями "синей" ветки. Здание Манежа признали довольно рядовым объектом градостроительной среды и также не нашли в нем ценности.

Ранее КГИОП призвал срочно провести противоаварийные работы на даче Фаберже.

Фото: пресс-служба КГИОП