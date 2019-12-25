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Беглов подписал закон об оказании поддержки малому и среднему бизнесу
Сегодня, 14:41
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IRINA_CHALKINA

Беглов подписал закон об оказании поддержки малому и среднему бизнесу

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Налоговые ставки для них будут снижены, а налоги на имущество и транспортные налоги временно отменены.

В четверг, 9 апреля, стало известно, что градоначальник Петербурга подписал закон об оказании поддержки малому и среднему бизнесу.  Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В документе сказано, что для малого и среднего предпринимательства, которые работают в отраслях, находящихся в зоне риска, вводятся меры налоговой поддержки. Например, Смольный снижает для бизнесменов налоговые ставки. Более того, город отменяет налоги на имущество и транспортные налоги.

В перечень таких компаний попали гостиницы, предприятия общественного питания и туризма, а также салоны красоты, организации по ремонту компьютеров и бытовой техники.

Ранее мы сообщали о том, что более 20 лабораторий в Петербурге будут тестировать на коронавирус.

Фото:pixabay

Теги: беглов, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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