За прошедшие сутки в Петербурге выявили 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что более 20 лабораторий в Петербурге будут тестировать на коронавирус. Об этом рассказал гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто.

"Еще вчера было 16 лабораторий, на следующей неделе будет больше 20.", —отметил Шляхто.

По словам медика, в Северной столице появляются новые виды тестов. В ближайшее время больницы обеспечат экспресс-тестированием для получения результатов в короткие сроки.

С 13 апреля в Петербурге начнется забор плазмы крови переболевших коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что за прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировали 44 новых случая заражения коронавирусом.

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