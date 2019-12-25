Петербуржец обжаловал в суде принудительное помещение в пансионат "Заря"

Там находятся люди, которые нарушили режим самоизоляции.

Житель Петербурга Георгий О. через своего адвоката подал исковое заявление в суд, требуя отменить постановление управления Роспотребнадзора о принудительной изоляции в обсерватор пансионата "Заря". Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Мужчину 26 марта задержали сотрудники полиции в присутствии СМИ, а затем отвезли в пансионат в Курортном районе.

В своем иске мужчина обращает внимание на то, что 21 марта он прилетел из Швейцарии в Москву, откуда затем вылетел в Петербург. Георгий О. утверждает, что в Пулково медики не обследовали его и предписаний о самоизоляции не выдавали. О постановлениях Роспотребнадзора мужчина не знал, так как отсутствовал в России.

Георгия задержали в МФЦ, куда он приехал заменить загранпаспорт.

Ранее петербуржцы, отправленные на карантин в "Зарю", объявили голодовку.

Фото: Фото: ВК/ Комитет по здравоохранению Петербурга