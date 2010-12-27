Это наш город. Познакомьтесь с самыми активными районными объединениями петербуржцев

Piter.TV собрал основные градозащитные районные группы из социальных сетей, в каждой из которых борются за комфортный Петербург и добиваются результатов.

Петербург живет восемнадцатью районами, и во многих из них разворачивается нешуточная борьба жителей за собственный комфорт и сохранение исторического облика города. В одном районе воюют с незаконными объявлениями, в другом встают стеной против сноса любимого старого здания, в третьем следят за состоянием водоемов по соседству. Деятельность таких активных петербуржцев можно проследить в созданных в соцсетях группах, где собираются единомышленники и просто любопытные местные.

Piter.TV собрал основные градозащитные районные группы из социальных сетей. Что примечательно, в каждой из них петербуржцы не просто жалуются на проблемы, а вступают в борьбу с ними. Часто эти местные войны приводят к хорошим результатам.

Центральный район за комфортную среду обитания

Крупная (на данный момент – уже 10-ти тысячная) команда жителей и активистов этого района несколько лет борется за создание комфортных условий жизни для горожан и защиту памятников Петербурга. Активисты группы занимаются самыми разными вопросами: от правильной уборки парадной до борьбы за старинные балконы на здании XIX века. Петербуржцев волнуют заброшенные зеленые зоны, уплотнительные застройки в историческом центре города, расклеивание незаконных объявлений, недостаточное внимание к старым домам. В этой же группе собираются со свежей информацией борцы за сад на Неве, который не так давно было принято отдать под судебный квартал.

За сохранение Муринского парка

Группу петербуржцы создали для "координации действий по защите Муринского парка", которому грозит вырубка и застройка. Активисты досконально изучили участок в Калининском районе у Муринского ручья и всерьез отстаивают свою зеленую зону. Горожане проводят в парке заметные акции, выходят с пикетами к Смольному и отправляют нескончаемые потоки запросов и заявлений чиновникам. На данный момент активисты добились приостановления вырубки и строительства.

Защитим остров Васильевский

Здесь собрались жители Василеостровского района, заботящиеся о комфортной жизни на острове. Активисты и жители подмечают неудобства, пишут письма чиновникам, разбираются в спорных ситуациях. В числе последних – странные работы по замене плитки у метро "Приморская". Также горожане обсуждают поголовное засилье острова гражданами Китая, старые велопарковки, реконструкцию ботанического сада СПбГУ, заброшенный после недопуска к работе из-за нарушений пожарной безопасности торговый комплекс и парк у реки Смоленки.

Парк на Смоленке

Еще одно объединение василеостровцев, которые несколько лет упорно держат оборону в деле возможной застройки территории у устья реки Смоленки. Упорство активистов имеет свои плоды – островчане добились признания зеленого участка объектом ЗНОП, теперь петербуржцы хотят перевести зону в рекреационную – так территорию у реки признают парком. Кроме парка на Смоленке активисты следят за состоянием самой реки, дорог в районе и часто заступаются за объекты, которые отвоевывают многие горожане. Среди последних – библиотека на Морской набережной и медсанчасть на острове Декабристов.

Сквер у СКК

В этой группе объединили силы протестующие против реконструкции СКК "Петербургский". Петербуржцы по сей день протестуют против сноса комплекса: несмотря на сообщения властей о реконструкции СКК в преддверии чемпионата мира по хоккею, активисты уверены, что комплекс снесут и построят на его месте новую "стеклянную банку". Также горожан волнует возможная застройка сквера возле СКК – там, по их информации, все еще могут появиться жилые дома.

Друзья Карповки

В этом сообществе собрались петербуржцы, создавшие проект развития набережной реки Карповки. Активисты мечтали о многофункциональной пешеходной набережной в центре города, и в сентябре участок набережной открыли, прислушавшись к пожеланиям петербуржцев. Теперь у реки Карповки размещены маленькие зеленые зоны, площадки для отдыха и детей, качели. На данный момент активистов беспокоит возможная вырубка деревьев, стоящих у воды. Комитетам уже направлены письма.

Чего хочет Парнас?

Группа с забавным названием на деле представляет из себя исследовательский архитектурно-градостроительный проект, в котором петербуржцы хотят показать изменение городской среды на примере Парнаса. Для этого горожане учатся взаимодействовать с властями, соседями, специалистами и девелоперами. На территориях новостроек зачастую не хватает комфортных условий, хотя у них есть потенциал. Группа больше похожа на соседское объединение, которому хочется улучшить район. Развернутая активистами работа вскоре может стать пробой земли на территории Парнаса, а также превратиться в программу изменений среды новых районов в городском масштабе.



Ульянка Экология

Эту группу в 2018 создали активисты юго-запада Петербурга, озаботившиеся экологической обстановкой в своем районе. Полтора года назад неравнодушные местные жители всерьез обеспокоились загрязнением реки Новой и с тех пор научились составлять запросы в госинстанции, проводить надзор за состоянием среды в городе и взаимодействовать с другими петербуржцами. Буквально на днях активисты Ульянки обнаружили красные пятна на прудах в Александрино и уже связались с комитетом по природопользованию. Там пообещали отправить к водоему специалистов.

Друзья парка "Тучков Буян"

Объединившиеся в этом паблике петербуржцы обсуждают судьбу небезызвестного "Тучкова Буяна". Горожане пробуют вместе определить основную идею общественного пространства и наметить его функциональные зоны. Под девизом "Это наш город и наш парк" активисты призывают делиться идеями развития парка. На данный момент встречи городских "разработчиков" парковой концепции привели к формированию конкурсного проекта. Горожанам предстоит ждать выбора архитектурной студии, которая возьмется за "Тучков Буян".

Петербург большой, а социальные сети – еще больше. Поэтому список групп мы не объявляем закрытым. Новые находки обязательно появятся здесь.

Фото: Piter.TV; каждая фотография принадлежит описываемой группе в соцсети "ВКонтакте"