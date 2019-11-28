Снести или оставить: как жители острова Декабристов борются за медсанчасть сталинской эпохи

Жители Васильевского острова борются за сохранение медсанчасти №1 завода имени Калинина. Здание, построенное в 1957 году в стиле "сталинский неоклассицизм", находится на улице Одоевского, 10. КГИОП провел очередную экспертизу, рекомендующую лишить дом статуса памятника.
Петербуржцы с 2015 года опасаются, что медсанчасть снесут, а сквер и кленовую аллею вырубят. Ранее на месте бывшей медсанчасти планировали построить 33-метровый дом.
Активисты требуют передать здание и сад государственному медицинскому учреждению. По их мнению, это необходимо в растущем жилом районе на острове Декабристов.
Фото и видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )