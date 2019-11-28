Снести или оставить: как жители острова Декабристов борются за медсанчасть сталинской эпохи

Ранее на месте бывшей медсанчасти планировали построить 33-метровую новостройку.

Жители Васильевского острова борются за сохранение медсанчасти №1 завода имени Калинина. Здание, построенное в 1957 году в стиле "сталинский неоклассицизм", находится на улице Одоевского, 10. КГИОП провел очередную экспертизу, рекомендующую лишить дом статуса памятника.

Петербуржцы с 2015 года опасаются, что медсанчасть снесут, а сквер и кленовую аллею вырубят. Ранее на месте бывшей медсанчасти планировали построить 33-метровый дом.

Активисты требуют передать здание и сад государственному медицинскому учреждению. По их мнению, это необходимо в растущем жилом районе на острове Декабристов.

Фото и видео: Piter.TV