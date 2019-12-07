Активисты продолжают бороться за Сад на Неве

Защитники провели акцию, на которой повесили на деревья зеленые ленточки.

Активисты и жители Центрального района провели акцию, посвященную сохранению зеленой зоны на Смольной набережной. Деревья собираются вырубить перед строительством Судебного квартала.

О мероприятии, которое прошло 7 декабря, рассказали в группе "ВКонтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания". Символом того, что деревья взяли под защиту, стали зеленые ленточки, которые участники завязали вокруг столбов.



"Некоторые деревья растут здесь уже больше 100 лет. Чего только стоит тополь прямо на Смольной набережной, который удалось охватить только всемером!",

- говорится в сообщении в социальных сетях.

На следующей неделе состоится предварительное судебное заседание по иску жителей города к губернатору и Законодательному собранию.

В минувшем октябре ЗакС Петербурга исключил сквер на Смольной набережной и Сад на Неве из перечня зеленых насаждений.

Видео: vk.com/mytndvor