Сад на Неве все-таки уничтожат ради строительства Судебного квартала

Депутаты ЗакСа приняли проект в первом чтении.

Депутаты Заксобрания приняли в первом чтении инициативу о вырубке сада на Неве ради судебного квартала. Законопроект ожидается к принятию на внеочередном заседании парламента города. 38 проголосовали "за", 8 – "против", один воздержался.

Сад на Смольной набережной площадью 3 га стал яблоком раздора между противниками строительства квартала и сторонниками. Борис Вишневский назвал переезд суда "самой неактуальной задачей для российского правосудия". По мнению депутата, есть другие более серьезные проблемы, нежели миграция суда.

Эсер Александр Егоров снова напомнил о факте нехватки жителям района зеленых насаждений. Чуть ранее он с соратниками направлял в прокуратуру просьбу проверить законность грядущего проекта. Михаил Амосов выразил сожаление, что квартал не могли построить на каком-нибудь другом месте, но все равно проголосовал "за". Присоединился к одобрению проекта и Александр Рассудов, однако призвал озеленять регион, чтобы впредь было меньше конфликтов с горожанами.

Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков отметил, что в качестве компенсации за вырубку сада в ЗНОП включат шесть участков общей площадью чуть больше уничтоженного участка на Смольной набережной.

Также петербургские депутаты хотят избавить киноманов от излишней рекламы.

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания / ВКонтакте