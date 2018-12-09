Петербургские эсеры попросили проверить исключение Сада на Неве из перечня зеленых насаждений

Депутаты считают строительство Судебного квартала на месте Сада незаконным.

Депутаты фракции "Справедливая Россия" обратились в петербургскую прокуратуру с просьбой проверить, законно ли Сад на Неве был исключен из перечня зеленых насаждений. Об этом пишет пресс-служба партии.

Депутаты Алексей Ковалев и Александр Егоров считают, что инициатива нарушает закон о зеленых насаждениях общего пользования, который запрещает сокращение зеленых территорий без компенсации. Норма, на которую ссылаются эсеры в письме прокуратуре, уточняет, что показатель обеспеченности населения Центрального района уличной "зеленью" составляет 6 квадратных метров на человека. Однако по факту этот размер сейчас составляет лишь 4,42 кв. м на петербуржца. Таким образом, "справедливые" депутаты считают рассмотрение инициативы парламентом недопустимым.

Напомним, что власти хотят отдать Сад на Смольной набережной под строительство Судебного квартала несмотря на данное ранее обещание горожанам разбить в этом месте парк и музейный комплекс. 17 октября комиссия ЗакСа по городскому хозяйству и градостроительству рассмотрела законопроект, против которого выступил только Алексей Ковалев.



Теперь депутаты ждут официального ответа от прокуратуры.



Тем временем, на Обводном канале хотят ввести одностороннее движение.

Фото: ru.wikipedia.org