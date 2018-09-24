Смольный определит участок под строительство судебного квартала до декабря

Планируется занять территорию на Смольной набережной.

Петербургские власти должны передать участок под строительство судебного квартала до начала зимы. Об этом сообщил петербургский губернатор Александр Беглов на сегодняшнем заседании правительства.

Для квартала планируют занять участок на Смольной набережной.

Ранее комплекс зданий Верховного суда хотели построить на набережной Малой Невы, но Беглов решил отдать эту территорию под арт-парк "Тучков буян". Эту идею поддержал президент России Владимир Путин.

Также на заседании Смольный одобрил рост цен на проезд в 5 рублей в 2020 году.

Фото: Piter.TV