На Смольной набережной установили современные светильники

Новые фонари оснащены энергосберегающими матрицами.

На Смольной набережной обновили освещение. Энергетики установили 180 светодиодных фонарей и 90 чугунных опор. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости".

Специалисты проложили кабель протяженностью пять километров. Новые светильники оснащены энергосберегающими матрицами, которые позволяют им светить ярче и при этом потреблять меньше энергии.

Проект выполнили в рамках программы взаимодействия, подписанной губернатором Александром Бегловым и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

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Фото: Telegram / Центр. Новости