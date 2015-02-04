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На Смольной набережной установили современные светильники
Сегодня, 11:40
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На Смольной набережной установили современные светильники

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Новые фонари оснащены энергосберегающими матрицами.

На Смольной набережной обновили освещение. Энергетики установили 180 светодиодных фонарей и 90 чугунных опор. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости". 

Специалисты проложили кабель протяженностью пять километров.  Новые светильники оснащены энергосберегающими матрицами, которые позволяют им светить ярче и при этом потреблять меньше энергии.

Проект выполнили в рамках программы взаимодействия, подписанной губернатором Александром Бегловым и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

Ранее на Piter.tv: в поселке Осьмино отремонтируют мост через Сабу.

Фото: Telegram / Центр. Новости

Теги: новое освещение, смольная набережная, современные светильники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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