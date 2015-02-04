На Смольной набережной установили современные светильники

На Смольной набережной обновили освещение. Энергетики установили 180 светодиодных фонарей и 90 чугунных опор. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости".
Специалисты проложили кабель протяженностью пять километров. Новые светильники оснащены энергосберегающими матрицами, которые позволяют им светить ярче и при этом потреблять меньше энергии.
Проект выполнили в рамках программы взаимодействия, подписанной губернатором Александром Бегловым и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.
Ранее на Piter.tv: в поселке Осьмино отремонтируют мост через Сабу.
Фото: Telegram / Центр. Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все