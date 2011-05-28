В поселке Осьмино отремонтируют мост через Сабу

Работы по ремонту переправы через реку стартуют в 2024 году.

В Лужском районе Ленинградской области приведут в порядок мост через Сабу. Капитальный ремонт в поселке Осьмино проведут в 2024 году. Об этом сообщили сегодня, 18 декабря, в tg-канале дорожного комитета региона.

По контракту здесь капремонт, по факту — новый мост. Для поселка он единственный, все на нем. И автобусы, и продукты, и школьники. Пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области

Сначала специалисты перекроют одну полосу и организуют реверсивное движение. В это время действующий мост будет полностью отключен, и движение будет осуществляться по временной переправе. Затем начнется процесс разбора и установки новых опор, пролетов, а также будет проведена гидроизоляция асфальта.

Ведомство уточнило, что дорога от Толмачево в сторону Кингисеппа через Волосовский район является одной из самых длинных в области. Кроме того, несколько лет назад был проведен ремонт дороги до Осьмино.

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Фото: Телеграм / Dorogi_lo