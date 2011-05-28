В Колпино грузовик уронил на дороге кирпичи

Сегодня, 18 декабря, в Колпинском районе произошло ДТП. Грузовик, перевозивший кирпичи, потерял груз. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Инцидент произошел на въезде в Колпино. Вероятно, груз был закреплен плохо.
В результате данного инцидента движение на соответствующем участке дороги затруднено. Подробности случившегося устанавливаются.
Ранее на Piter.tv: в Сосново водитель-мигрант убегал от ДПС и погиб в ДТП.
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Фото: Telegram / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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