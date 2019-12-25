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Из машины бывшего замгендиректора "Ленэнерго" украли сумку с 65 млн рублей на Смольной набережной
Сегодня, 12:49
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Из машины бывшего замгендиректора "Ленэнерго" украли сумку с 65 млн рублей на Смольной набережной

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По подозрению в совершении кражи задержали его водителя.

У бывшего заместителя генерального директора "Ленэнерго" Алексея Горячева похитили сумку, в которой были 65 млн рублей. Деньги находились в автомобиле BMW, припаркованном на Смольной набережной в Петербурге. 

По данным tg-канала "Mash на Мойке", второй комплект ключей от машины был только у водителя топ-менеджера. Потерпевший обратился к правоохранителям. Его сотрудника оперативно задержали в Лодейнопольском районе Ленобласти, мужчина ехал в сторону Мурманска. 

Алексей Горячев сейчас работает советником в инженерном центре "ПрофЭнергия". 

Ранее мы рассказывали о том, что дом во Всеволожске обокрали на 500 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, смольная набережная
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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