  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:22
78
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Смольной набережной обновили наружное освещение

0 0

В рамках второго этапа реконструкции набережную оснастили декоративными чугунными фонарями.

На Смольной набережной в Петербурге завершилось поэтапное обновление освещения. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике. 

В рамках второго этапа реконструкции на участке от Смольной улицы до Смольного проспекта набережную оснастили декоративными чугунными фонарями. Линии электроснабжения протяженностью 6,8 километров были проложены в земле.

Первый этап работ завершили в 2023 году, тогда установили 180 фонарей на 90 чугунных опорах от Водопроводного переулка до улицы Смольной. В ходе двухлетней работы под контролем "Ленсвета" объект обрел единый стиль. 

Ранее на Piter.TV: на проспекте Металлистов завершилась реконструкция освещения. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: освещение, смольная набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии