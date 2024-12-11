На Смольной набережной обновили наружное освещение

В рамках второго этапа реконструкции набережную оснастили декоративными чугунными фонарями.

На Смольной набережной в Петербурге завершилось поэтапное обновление освещения. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике.

В рамках второго этапа реконструкции на участке от Смольной улицы до Смольного проспекта набережную оснастили декоративными чугунными фонарями. Линии электроснабжения протяженностью 6,8 километров были проложены в земле.

Первый этап работ завершили в 2023 году, тогда установили 180 фонарей на 90 чугунных опорах от Водопроводного переулка до улицы Смольной. В ходе двухлетней работы под контролем "Ленсвета" объект обрел единый стиль.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Металлистов завершилась реконструкция освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга