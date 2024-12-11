На проспекте Металлистов завершилась реконструкция освещения

Было установлено 148 энергоэффективных светильников.

На участке проспекта Металлистов от Пискаревского проспекта до Лабораторной улицы в Петербурге завершена реконструкция системы освещения. Об этом 4 февраля рассказали в Смольном.

В ходе работ демонтировали старые железобетонные столбы с фонарями и консолями, а также коммуникации, которые выработали ресурс. Было установлено 148 энергоэффективных светильников, часть опор оснастили двойными фонарями.

Кроме того, смонтирована новая комбинированная линия электроснабжения из 3 километров самонесущего изолированного провода и 1,8 километров подземного кабеля.

Ранее на Piter.TV: в центре Колпино фасады шести зданий получат художественную подсветку.

Фото: пресс-служба Смольного (носит иллюстративный характер)