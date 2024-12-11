В центре Колпино фасады шести зданий получат художественную подсветку

Все объекты находятся в пределах Привокзальной площади.

В Колпино в 2025 году фасады шести зданий получат художественную подсветку. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга.

Все объекты находятся в пределах Привокзальной площади. Так, световое оформление появится на Вокзальной улице, 13/11, набережной Комсомольского канала, 28/19, улице Труда, 15/5 и 22/5, а также на Октябрьской улице, 13 и 17/3. Специалисты "Ленсвета" смонтируют 1,2 тыс. линейных светильников и прожекторов разной мощности.

Кроме того, подсветку получит памятник В. И. Ленину. Провода питания проложат в специальных пластиковых футлярах, которые соответствуют цветовому оттенку стен. Работы завершатся к сентябрю.

Ранее на Piter.TV: квартал в исторической части Кронштадта обрел новое освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга