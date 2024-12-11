Квартал в исторической части Кронштадта обрел новое освещение

За последние 6 лет на улицах и внутридворовых зонах Кронштадта установлено более 500 современных светильников.

В СПб ГБУ "Ленсвет" объявили о завершении обновления системы уличного освещения в квартале Кронштадта, расположенного вблизи собора Владимирской иконы Божией Матери.

Специалистами было демонтировано устаревшее осветительное оборудование, убраны воздушные провода между зданиями, а вместо них установлены современные светодиодные светильники на 14 металлических опорах. Коммуникативные сети проложены под землёй в защитных пластиковых футлярах, что обеспечивает защиту от подвижек грунта и механических воздействий.

Губернатор Петербурга подчеркнул важность комплексного подхода к модернизации освещения, включающего установку новейшего оборудования и замену воздушных линий на подземные кабельные сети. Такой подход будет применяться и далее в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Помимо эстетики исторических районов, ключевое внимание уделяется улучшению дорожной безопасности.

За последние 6 лет на улицах и внутридворовых зонах Кронштадта установлено более 500 современных светильников.

В текущем году запланировано обновление освещения в квартале, ограниченном Кронштадтским и Цитадельским шоссе, улицами Гидростроителей и Литке. Также будет произведена реконструкция освещения на улицах Восстания, Зосимова, Макаровской, Мартынова и Посадской.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге три моста получат подсветку в цветах ленты Ленинградской Победы.

Видео: Telegram / СПб ГБУ Ленсвет