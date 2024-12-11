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В Петербурге три моста получат подсветку в цветах ленты Ленинградской Победы
Сегодня, 16:20
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В Петербурге три моста получат подсветку в цветах ленты Ленинградской Победы

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Подсветку включат завтра с 16:45 до 09:30 19 января.

Три петербургских моста – Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура – 18 января получат подсветку в цветах ленты Ленинградской Победы. Об этом рассказали в Смольном. 

Переправы будут подсвечены зеленым и оливковым оттенками – символами Победы и Жизни, повторяя цвета колодки медали "За оборону Ленинграда" и ленты Ленинградской Победы. 

Подсветку включат завтра с 16:45 до 09:30 19 января. Проект подготовили городской комитет по энергетике, ГБУ "Ленсвет" и ассоциация "Невский свет". 

Кроме того, в субботу с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00 на стрелке Васильевского острова загорятся факелы Ростральных колонн. 

Ранее на Piter.TV: в день прорыва блокады Ленинграда над Московским проспектом появятся "Лучи Победы". 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: мосты петербурга, праздничная подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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