В Петербурге три моста получат подсветку в цветах ленты Ленинградской Победы

Три петербургских моста – Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура – 18 января получат подсветку в цветах ленты Ленинградской Победы. Об этом рассказали в Смольном.
Переправы будут подсвечены зеленым и оливковым оттенками – символами Победы и Жизни, повторяя цвета колодки медали "За оборону Ленинграда" и ленты Ленинградской Победы.
Подсветку включат завтра с 16:45 до 09:30 19 января. Проект подготовили городской комитет по энергетике, ГБУ "Ленсвет" и ассоциация "Невский свет".
Кроме того, в субботу с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00 на стрелке Васильевского острова загорятся факелы Ростральных колонн.
Ранее на Piter.TV: в день прорыва блокады Ленинграда над Московским проспектом появятся "Лучи Победы".
Фото: пресс-служба Смольного
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