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В день прорыва блокады Ленинграда над Московским проспектом появятся "Лучи Победы"
Сегодня, 15:54
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В день прорыва блокады Ленинграда над Московским проспектом появятся "Лучи Победы"

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Световую композицию включат сегодня в 16:45.

В канун 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, 17 января, над Московским проспектом в Петербурге появится тематическая иллюминация "Лучи Победы". Об этом сообщили в Смольном. 

Лучи прожекторов, являющиеся символом борьбы города с бесчисленными авианалетами, будут светить с крыш двух зданий, которые образуют "ворота".

Световую композицию включат сегодня в 16:45. Акция проводится ежегодно при содействии комитета по энергетике Петербурга и ГБУ "Ленсвет". 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам 18 января раздадут "Ленты Ленинградской Победы". 

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет" 

Теги: лучи победы, московский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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