В день прорыва блокады Ленинграда над Московским проспектом появятся "Лучи Победы"

Световую композицию включат сегодня в 16:45.

В канун 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, 17 января, над Московским проспектом в Петербурге появится тематическая иллюминация "Лучи Победы". Об этом сообщили в Смольном.

Лучи прожекторов, являющиеся символом борьбы города с бесчисленными авианалетами, будут светить с крыш двух зданий, которые образуют "ворота".

Световую композицию включат сегодня в 16:45. Акция проводится ежегодно при содействии комитета по энергетике Петербурга и ГБУ "Ленсвет".

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам 18 января раздадут "Ленты Ленинградской Победы".

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"