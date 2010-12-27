Петербуржцы определились с наполнением парка "Тучков буян"

Все пожелания горожан будут учтены при разработке технического задания.

Более 7 тыс. петербуржцев приняли участие в общественном обсуждении будущего арт-парка "Тучков Буян". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Так 88% петербуржцев хотят, чтобы в парке на Добролюбова сделали большой городской газон, 84% отдали свои голоса за открытие зимнего катка, 77% мечтают о ботаническом саде и фонтанах, 75% хотят, чтобы в парке построили открытую сцену. Также петербуржцы просят детскую площадку, место для занятий йогой, арт-галерею и многое другое.

Все пожелания горожан будут учтены при разработке технического задания для международного архитектурного конкурса.

Ранее на Piter.TV: В парке "Тучков буян" высадят сирень и пионы.

Фото:art-park.spb.ru