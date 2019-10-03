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В парке "Тучков буян" высадят сирень и пионы 
Сегодня, 15:38
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IRINA_CHALKINA

В парке "Тучков буян" высадят сирень и пионы 

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Парковая зона появится вместо судебного квартала в исторической части города.

Жители Петербурга заявили, что они хотят видеть парк "Тучков буян" максимально озелененным. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В настоящее время, в интернет-голосовании горожане отмечают, что новый парк должен быть "Главным городским газоном" и "Ботаническим садом".  Председатель правления СПб объединения ландшафтных архитекторов Ирина Мельничук  заявила, что к выбору растений необходимо подходить тщательно.

В Санкт-Петербурге невероятно широкий ассортимент растений, которые могли бы украсить будущий парк. Например, древесные растения: липы, клен остролистный, дубы. Среди кустарников выбор еще больше, и они более устойчивы к нашему климату и внешнему воздействию

рассказала она

Напомним, что на месте парка ранее располагался Государственный институт прикладной химии. 

Напомним, зеленая зона появится вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Жители города могут поучаствовать в выборе названия и функциональности парка. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы смогут бесплатно посетить 39 музеев в дни Культурного форума.

Фото:art-park.spb.ru

Теги: новости спб, общество, парк тучков баян
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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