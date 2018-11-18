Петербуржцы смогут бесплатно посетить 39 музеев в дни Культурного форума

Получить билеты можно, зарегистрировавшись на официальном сайте события.

39 музеев Петербурга станут бесплатными в дни Культурного форума. Мероприятие пройдет в Северной столице с 14 по 16 ноября. Однако культурная программа растянется более чем на две недели: с 1 по 16 ноября. Об этом сообщается на сайте события.

Пока деятели культуры будут обсуждать существующие проблемы, жители и гости города смогут принять участие в так называемом "общественном потоке". В этом году он будет включать более сотни событий, среди которых театральные постановки, концерты, выставки и перфомансы. Кроме того, горожане смогут бесплатно попасть на лекции писателя Дмитрия Быкова, режиссера Никиты Михалкова, публициста Александра Архангельского и других известных спикеров.

Свои двери для посетителей откроют Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор, Музей истории Петербурга в Петропавловской крепости. Бесплатные билеты можно получить, зарегистрировавшись на официальном сайте Культурного форума.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет первый в России турнир по триатлону.

Фото: Piter.TV