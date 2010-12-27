В Петербурге пройдет первый в России турнир по триатлону

Многочасовые соревнования состоятся в июле 2020 года.

Петербург станет первым российским городом, принимающим международный турнир по триатлону "Ironman", сообщает "Фонтанка" со ссылкой на администрацию города. Триатлон пройдет в Северной столице в июле 2020 года.

Отмечается, что Смольный платить за проведение соревнований не станет, финансирование возьмет на себя частная организация. Правительство поможет только с медицинским сопровождением, подготовкой маршрута и информационной и рекламной поддержкой.

Гонка пройдет в формате "половины железной дистанции", в два раза меньше, чем у традиционного турнира. Среди заданий на прохождение будут почти 2 км водной дистанции, 90 км велогонки и 21,1 км бега. Предполагается, что площадками для участников станут территории Крестовского и Елагина островов, Гребной канал, Приморское шоссе и Кольцевая автодорога.

Ранее мы сообщали, что "Бенфика"-м разгромила "Зенит"-м в игре Юношеской лиги УЕФА.

Фото: IRONMAN Триатлон, ВКонтакте