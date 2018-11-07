"Бенфика"-м разгромила "Зенит"-м в игре Юношеской лиги УЕФА

Матч закончился со счетом 1:7 в пользу португальцев.

Матч Юношеской лиги УЕФА группы G, прошедший на стадионе "Смена" 2 октября, завершился уверенной победой "Бенфики"-м.

К середине матча португальцы забили в ворота "Зенита"-м уже шесть мячей. На 75-й минуте в составе хозяев с пенальти отличился полузащитник Вадим Симутенков, но соперники увеличили разрыв в счете незадолго до конца игры.

У "Бенфики"-м голами отметились Камара, Рамуш, Данташ, Эмбало, Тавареш и Говейя (дважды).

Напомним, что сегодня в 22.00 состоится игра между основными составами "Зенита" и "Бенфики". Это первая игра Лиги Чемпионов, проводимая на стадионе "Газпром Арена".

Ранее Piter.tv писал, что ."Лион-м" обыграл "Зенит-м" в первом матче молодежной Лиги чемпионов.

Фото: Piter.tv