"Лион-м" обыграл "Зенит-м" в первом матче молодежной Лиги чемпионов

В матче первого тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА французский "Лион-м" обыграл "Зенит-м". Игра закончилась счетом 4:2 в пользу французов.
Голами отметились Бачинский и Косарев, предупреждения по ходу игры вынесли Варичеву, Хотулеву и Косареву.
Состав команды "Зенит-м" на игре был следующей: Рыбиков, Вахания, Хотулев, Захаров, Смирнов (Сандрачук, 64), Симутенков (Варичев, 46), Хубулов, Каргинов, Косарев, Симдянкин (Ногтев, 60), Бачинский.
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Взрослые команды сыграют свой матч в 20:00 по московскому времени.
Фото: fc-zenit.ru
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