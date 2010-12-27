"Лион-м" обыграл "Зенит-м" в первом матче молодежной Лиги чемпионов

Встреча во Франции завершилась со счетом 4:2 не в пользу российского клуба.

В матче первого тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА французский "Лион-м" обыграл "Зенит-м". Игра закончилась счетом 4:2 в пользу французов.

Голами отметились Бачинский и Косарев, предупреждения по ходу игры вынесли Варичеву, Хотулеву и Косареву.

Состав команды "Зенит-м" на игре был следующей: Рыбиков, Вахания, Хотулев, Захаров, Смирнов (Сандрачук, 64), Симутенков (Варичев, 46), Хубулов, Каргинов, Косарев, Симдянкин (Ногтев, 60), Бачинский.

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Взрослые команды сыграют свой матч в 20:00 по московскому времени.

Фото: fc-zenit.ru