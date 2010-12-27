  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В сети появилось фото нового дизайна мяча для Лиги чемпионов
Сегодня, 12:45
20
IRINA_CHALKINA

В сети появилось фото нового дизайна мяча для Лиги чемпионов

0 0

Сегодня им будут играть во Франции.

Во вторник, 17 сентября, в сети появились фотографии нового дизайна мяча для Лиги чемпионов. Снимок опубликован в официальном Twitter УЕФА.

Мяч окрашен во все цвета радуги, а украшают его звезды. 

Напомним, что сегодня "Зенит" на выезде сыграет против "Лиона". Трансляция начнется в 19:55 по московскому времени.Кроме того, 18 cентября "Локомотив" также на выезде сыграет с "Байером".

Лига чемпионов  – это ежегодный международный турнир по футболу. Организаторами выступает Союз европейских футбольных ассоциаций среди клубов высших дивизионов в Европе.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО.

Фото:UEFA Champions League

 

Теги: зенит, лига чемпионов, футбол
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии