В сети появилось фото нового дизайна мяча для Лиги чемпионов

Сегодня им будут играть во Франции.

Во вторник, 17 сентября, в сети появились фотографии нового дизайна мяча для Лиги чемпионов. Снимок опубликован в официальном Twitter УЕФА.

Мяч окрашен во все цвета радуги, а украшают его звезды.

Напомним, что сегодня "Зенит" на выезде сыграет против "Лиона". Трансляция начнется в 19:55 по московскому времени.Кроме того, 18 cентября "Локомотив" также на выезде сыграет с "Байером".

Лига чемпионов – это ежегодный международный турнир по футболу. Организаторами выступает Союз европейских футбольных ассоциаций среди клубов высших дивизионов в Европе.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО.

Фото:UEFA Champions League