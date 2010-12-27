"Зенит" сыграет с "Лионом" в матче группового этапа Лиги чемпионов

Игра состоится 17 сентября на стадионе "Парк Олимпик Лионне"

Во вторник, 17 сентября, во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский "Зенит" сразится с местным "Лионом" на поле стадиона "Парк Олимпик Лионне".

Матч Зенит Лион

Игра "Зенит-Лион" начнется в 19:55 по московскому времени. Главным арбитром встречи станет англичанин Майкл Оливер. Помогать ему будут соотечественники Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт.

Сине-бело-голубые выйдут на поле в футболках и шортах лазурного цвета. Их соперники выбрали для матча белую форму. Трансляция этой игры будет вестись в 126 странах мира. Поддержать любимую команду приедут 300 болельщиков из Петербурга.

Кокорин контракт с Зенитом

17 сентября Александра Кокорина вместе с братом Кириллом и Павлом Мамаевым выпустили на свободу по УДО. "Зенит" уже заявил о готовности заключить трудовой договор с нападающим, который отбывал наказание за хулиганство и побои в центре Москвы. Однако в игре против "Лиона" футболист не будет участвовать.

Представители петербургского футбольного клуба отметили, что Кокорину предстоит восстановление. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак верит в волю и характер футболиста и надеется на скорое возвращение нападающего в состав команды.

Расписание Зенита в Лиге чемпионов 2019

Фото: fc-zenit.ru