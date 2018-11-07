Младший "Зенит" проиграл младшему "Лейпцигу в домашнем матче Юношеской лиги УЕФА

Игра закончилась со счетом 2:0.

Юные футболисты "Зенита" проиграли немецким ровесникам из "Лейпцига" в домашнем матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Игра группы G, которая состоялась на стадионе "Смена" 5 ноября, завершилась счетом 2:0 в пользу гостей.

Двумя голами отметился Коссиви Амедедеджиссо, а вот петербуржцы отличились только получением красной карточки – с поля пришлось уйти Дмитрию Прищепе.

По итогам четырех туров у "Зенита" лишь одно очко и последнее место в группе, "Лейпциг" расположился строчкой выше.

Главные команды "Зенита" и "Лейпцига" сыграют друг с другом в рамках Лиги чемпионов также сегодня на стадионе "Газпром Арена" в 20:55.

Кстати, у фанатов будет возможность послушать перед матчем "Зенита" с "Лейпцигом" музыку немецких классиков.

Фото: Болельщики ФК "Зенит" / ВКонтакте