Молодежные команды "Зенита" и "РБ Лейпцига" сыграли вничью

Игра закончилась со счетом 1:1.

Сегодняшний матч юношеских команд петербургского и немецкого футбольных клубов закончился счетом 1:1. Петербуржцы набрали первые очки в Юношеской лиге УЕФА в игре 3-го тура группового этапа.

Счет открыли хозяева поля, гол забил Ноа Хольма. Юные зенитовцы отыгрались немногим позже, очко команде принес Кирилл Кравцов.

Теперь "Зенит"-м делит третье место с "РБ Лейпцигом"-м



Следующий матч петербуржцев с немцами ожидается 5 ноября на стадионе "Смена".



Ранее эксперт прокомментировал предстоящий матч "РБ Лейпциг" - "Зенит". Игра начнется через несколько часов.

Фото: "Газпром"-Академия / ВКонтакте