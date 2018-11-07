Молодежные команды "Зенита" и "РБ Лейпцига" сыграли вничью

Сегодняшний матч юношеских команд петербургского и немецкого футбольных клубов закончился счетом 1:1. Петербуржцы набрали первые очки в Юношеской лиге УЕФА в игре 3-го тура группового этапа.
Счет открыли хозяева поля, гол забил Ноа Хольма. Юные зенитовцы отыгрались немногим позже, очко команде принес Кирилл Кравцов.
Теперь "Зенит"-м делит третье место с "РБ Лейпцигом"-м
Следующий матч петербуржцев с немцами ожидается 5 ноября на стадионе "Смена".
Ранее эксперт прокомментировал предстоящий матч "РБ Лейпциг" - "Зенит". Игра начнется через несколько часов.
Фото: "Газпром"-Академия / ВКонтакте
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