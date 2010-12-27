"Очень напряженная игра": эксперт прокомментировал предстоящий матч "РБ Лейпциг" - "Зенит"

Игра начнётся 23 октября в 19:55 по московскому времени.

В среду, 23 октября, "Зенит" на выезде встретится с командой "РБ Лейпциг" в третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Piter.tv поговорил с бывшим зенитовцем и известным тренером Алексеем Стрепетовым о предстоящем матче.

Тренер заявил, что петербургская команда, конечно, настроена на победу. Однако противник довольно силен.

"Это будет очень напряженная игра. "Лейпциг" настроен только на победу. Однако "Зенит" не собирается быть "мальчиками для битья". Главное, чтобы наши не допускали такие же ошибки, как вчера "Локомотив" (проиграли "Ювентусу", выигрывая по ходу встречи - прим. ред.). Однозначно тяжелая во всех смыслах игра для петербуржцев" — заявил Стрепетов.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" — "Зенит" состоится сегодня, на стадионе "Ред Булл-Арена — Центральштадион" в Лейпциге. Игра начнется в 19:55 по Московскому времени.

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Фото: Piter.tv