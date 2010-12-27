СКА проиграл "Нефтехимику" и потерпел четвертое поражение подряд

Встреча закончилась с результатом 3:2 в пользу гостей. Они выиграли по буллитам.

Петербургский хоккейный клуб СКА уступил в четвертый раз подряд сопернику в матче КХЛ. На этот раз победу над "армейцами" смогли одержать спортсмены из "Нефтехимика". Встреча состоялась вечером 22 октября. Она завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Отметим, что основное время команды сыграли вничью. Шайбу от СКА забили Максим Карпов и Наиль Якупов на 31 и 43 минуте матча соответственно. У "Нефтехимика" отличились Зак Митчелл и Зият Пайгин на 2 и 46 минутах игры. А вот удача в серии буллитов оказалась на стороне гостей. Победу "Нефтехимика" объявили после броска Митчелла.

Напомним, что СКА уже сыграли 11 матчей из 22 в сезоне. Сейчас "армейцы" занимают четвертую позицию в рейтинге Западной конференции турнира. Они набрали 25 очков. Следующая встреча петербуржцев пройдет 26 октября в Ярославле. Их противником станет "Локомотив".

Ранее Piter.tv писал о том, что тренер "Зенита" Семак поделился ожиданиями от матча с "Лейпцигом".

Фото: Вконтакте/ХК СКА

