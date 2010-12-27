Тренер "Зенита" Семак поделился ожиданиями от матча с "Лейпцигом"

Матч начнется 23 октября в 19:55 в Лейпциге.

Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч "Зенита" с немецким клубом "РБ Лейпциг". Игра состоится 23 октября в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

Наставник сине-бело-голубых назвал сильные стороны соперника.

"У них много быстрых и молодых футболистов, команда быстро играет при переходе из обороны в атаку, старается быстро вступать в борьбу при потерях мяча. Будет непросто. Должны стараться играть более надежно в некоторых фазах. Будем стараться показать свою лучшую игру. "РБ Лейпциг", в свою очередь, сделает все ради победы. Выиграет тот, кто окажется сильнее и удачливее", - сказал тренер.

Семак отметил, что после победы над "Ростовом" легче восстанавливаться и готовиться, однако есть над чем работать и это - новый матч, новая игра.

Времени на отдых у футболистов практически не было, так как было мало времени между матчами, и все игроки должны быть в "хорошем функциональном состоянии".

В целом наставник "Зенита" отметил, что у футболистов "Лейпцига" большой потенциал.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"