Тренер "Зенита" Семак поделился ожиданиями от матча с "Лейпцигом"

Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч "Зенита" с немецким клубом "РБ Лейпциг". Игра состоится 23 октября в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.
Наставник сине-бело-голубых назвал сильные стороны соперника.
"У них много быстрых и молодых футболистов, команда быстро играет при переходе из обороны в атаку, старается быстро вступать в борьбу при потерях мяча. Будет непросто. Должны стараться играть более надежно в некоторых фазах. Будем стараться показать свою лучшую игру. "РБ Лейпциг", в свою очередь, сделает все ради победы. Выиграет тот, кто окажется сильнее и удачливее",
- сказал тренер.
Семак отметил, что после победы над "Ростовом" легче восстанавливаться и готовиться, однако есть над чем работать и это - новый матч, новая игра.
Времени на отдых у футболистов практически не было, так как было мало времени между матчами, и все игроки должны быть в "хорошем функциональном состоянии".
В целом наставник "Зенита" отметил, что у футболистов "Лейпцига" большой потенциал.
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
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