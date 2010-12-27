6-1. "Зенит" одерживает победу в матче с "Ростовом"

На 13 матче чемпионата РПЛ "Зенит" с большим отрывом обыграли "Ростов".

В субботу 19 октября в 19:00 на стадионе "Газпром Арена" состоялся 13 матч чемпионата РПЛ, где "Зенит" встретился против "Ростова".

В первом тайме, на 14 минуте, во время пенальти Артем Дзюба забил первый гол в ворота "Ростова" и, буквально через 6 минут, он забил второй гол.Третье очко для "Зенита" было заработано на 44 минуте нападающим Сердаром Азмуном.

Во втором тайме, на 61 минуте Вячеслав Караваев закинул мяч в ворота Бабурина. Уже на 80 минуте Артемом Дзюбой был успешно выполнен еще один пенальти, но буквально через три минуты "Ростов" смог заработать для себя первый гол.

Последний мяч в матче был забит в ворота "Ростова" на 90 минуте. Удар исполнил Вильмар Барриос.

Во время матча Артем Дзюба смог исполнить хет-трик. Два из трех мячей футболист забил с пенальти.

На матче присутствовали более 58 тысяч человек. Это почти все доступные места стадиона. При этом, перед началом матча некоторые из болелщиков не могли попасть на трибуны.

До этого мы писали, что Артему Дзюбе предложили продолжить карьеру в 2020 году в Италии.

Фото: ФК "Зенит" / Twitter