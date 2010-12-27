  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После первого тайма "Зенит" ведет в матче с "Ростовом"
Сегодня, 19:56
61
arteliseev

После первого тайма "Зенит" ведет в матче с "Ростовом"

0 0

Счет 3:0.

В субботу 19 октября на Газпром-арене состоялся 13 матч чемпионата РПЛ, где "Зенит" встретился против "Ростова". 

На 14 минуте, во время пенальти Артем Дзюба забил первый гол в ворота "Ростова". 

Второй гол был забит на 20-ой минуте матча. Мяч в ворота своей головой послал Дзюба.

Третий гол на 44 минуте был забит нападающим "Зенита" - Сердаром Азмуном. 

За первый тайм было выдано 3 желтых карточки. 

Ранее мы сообщали, что сотни болельщиков испытывают трудности с попаданием на матч. 

Фото: ФК "Зенит" / Twitter

Теги: дзюба, зенит, ростов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии