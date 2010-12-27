После первого тайма "Зенит" ведет в матче с "Ростовом"

Счет 3:0.

В субботу 19 октября на Газпром-арене состоялся 13 матч чемпионата РПЛ, где "Зенит" встретился против "Ростова".

На 14 минуте, во время пенальти Артем Дзюба забил первый гол в ворота "Ростова".

Второй гол был забит на 20-ой минуте матча. Мяч в ворота своей головой послал Дзюба.

Третий гол на 44 минуте был забит нападающим "Зенита" - Сердаром Азмуном.

За первый тайм было выдано 3 желтых карточки.

Ранее мы сообщали, что сотни болельщиков испытывают трудности с попаданием на матч.

Фото: ФК "Зенит" / Twitter