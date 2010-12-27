Кержаков играет за "Зенит" в основном составе

Спортсмен проведет уже вторую игру в основном составе.

Футбольный клуб "Зенит" назвал состав команд на 13 туре чемпионата РПЛ, который состоится субботу, 19 октября.

Городской клуб Зенит выступит в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

Запасные игроки клуба: Александр Васютин, Андрей Лунев, Йордан Осорио, Данила Прохин, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Роберт Мак.

Основной вратарь Андрей Лунев уже вторую игру остается в запасе. Вместо него играть выйдет Михаил Кержаков.

19 октября, в субботу, в 19:00 начнется матч "Зенит" против "Ростова.

Фото: ФК "Зенит" / Twitter