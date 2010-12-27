Дзюба исполнил Хет-трик в матче с "Ростовом"

Бомбардир "Зенита" смог забить 3 гола в ворота соперника.

Во время второго тайма нападающий "Зенита" Артем Дюзба заработал возможность пробить уже второй за матч пенальти. При ударе вратарь смог поймать удар, но судья не засчитал этот результат, что позволило бомбардиру Зенита второй раз заработать еще одно очко для своей команды. Удар оказался успешным. Это был третий мяч, который отправил в ворота соперника Дзюба.

Это второй хет-трик Дзюбы за время чемпионата России и первый за эту Премьер-Лигу. В 2018 году во время Российской Премьер-Лиги не было ни одного хет-трика.

Напомни, В субботу, 19 октября, на "Газпром Арене" в рамках чемпионата РПЛ встретились футбольные клубы "Зенит" и "Ростов".

Ранее мы сообщали, что Кержаков выступил за "Зенит" в основном составе.

Фото: ФК "Зенит" / Twitter